APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek!

Trafik cezalarında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. Standart dışı (APP) plakalar nedeniyle binlerce araç sahibine kesilen ve toplamda 100 milyon lirayı aşan cezalar için "iptal" yolu göründü. 100 milyon lirayı aşan idari para cezasının silinmesi planlanırken, asıl fatura standart dışı plaka basan şoför odalarına kesilecek.

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara cezalar kesilmiş daha sonrasında ise 1 Nisan'a kadar bu plakaların değiştirilmesi için süre verilmişti.

Kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası AK Parti yeni düzenleme için harekete geçti. Buna göre 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezaları iptal edilecek.

Ayrıca Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ceza verilmesi öngörülüyor.

Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.

