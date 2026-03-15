APP plakadan sonra multimedya cezaları da iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin 27 Şubat itibariyle kesilen cezaların iptal edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından tartışmalara neden olan araç içi multimedya cezalarıyla ilgili beklenen adımı attı. Bakanlık, multimedya cihazları üzerinden kesilen cezaların iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin kararların hakkaniyetli şekilde uygulanabilmesi amacıyla gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, 27 Şubat tarihinden itibaren söz konusu hükme yönelik yaptırımların uygulanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ‘sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak’ fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir."

APP plaka cezaları da iptal edilmişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka kulanan sürücülere kesilen cezaların iptal edileceğini duyurmuştu. Çiftçi, "Vatandaşımız müsterih olsun. 1 Nisan'a kadar herhangi bir ceza uygulamayacağız, sadece rehberlik yapacağız. Uygulanan cezaları da verdiğim talimatla sildireceğiz'' demişti.

Nisan ayı itibarıyla kurallara uymayanları bekleyen cezalar ise şöyle:

140.000 TL idari para cezası.

Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.

Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

Aynı yıl içindeki ikinci ihlalde ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.

