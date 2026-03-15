  4. APP plakadan sonra multimedya cezaları da iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin 27 Şubat itibariyle kesilen cezaların iptal edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından tartışmalara neden olan araç içi multimedya cezalarıyla ilgili beklenen adımı attı. Bakanlık, multimedya cihazları üzerinden kesilen cezaların iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin kararların hakkaniyetli şekilde uygulanabilmesi amacıyla gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, 27 Şubat tarihinden itibaren söz konusu hükme yönelik yaptırımların uygulanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ‘sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak’ fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir."

İçişleri Bakanı Çiftçi ''Talimat verdim'' diyerek açıkladı: O cezalar siliniyor!İçişleri Bakanı Çiftçi ''Talimat verdim'' diyerek açıkladı: O cezalar siliniyor!Güncel

APP plaka cezaları da iptal edilmişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka kulanan sürücülere kesilen cezaların iptal edileceğini duyurmuştu. Çiftçi, "Vatandaşımız müsterih olsun. 1 Nisan'a kadar herhangi bir ceza uygulamayacağız, sadece rehberlik yapacağız. Uygulanan cezaları da verdiğim talimatla sildireceğiz'' demişti.

Nisan ayı itibarıyla kurallara uymayanları bekleyen cezalar ise şöyle:

  • 140.000 TL idari para cezası.

  • Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.

  • Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

  • Aynı yıl içindeki ikinci ihlalde ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.

DHA

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi
Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! CHP'li Günaydın'dan Osman Gökçek'e rest! Mal varlığını açıkladı CHP'li Günaydın'dan Osman Gökçek'e rest! Mal varlığını açıkladı Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü İzmir'de dehşet: Genç kadını 4'üncü kattan aşağı attılar! İzmir'de dehşet: Genç kadını 4'üncü kattan aşağı attılar! Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Kıskançlık krizi kanlı bitti! Bıçakla kapıya dayanan genç kadın dehşet saçtı Kıskançlık krizi kanlı bitti! Bıçakla kapıya dayanan genç kadın dehşet saçtı İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı