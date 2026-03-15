  Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanserle mücadele eden 20 yaşındaki genç yeteneği Baran Alp Vardar'ın vefat haberini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sarı-siyahlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

 Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir"

DHA

Etiketler İstanbulspor Baran Alp Vardar istanbulspor kanser
