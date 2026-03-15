  3. Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi!

Ankara'da 19 yaşındaki motokurye Mahmut C. ile otomobil sürücüsü S.A. arasındaki yol verme yüzünden tartışma çıktı. Fahri müfettiş olduğu ortaya çıkan S.A.'nın düzenlediği tutanakla Mahmut C.'ye 11 bin 629 TL ceza yazıldığı öne sürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesinde 7 Şubat'ta meydana geldi. Motokurye Mahmut C., trafikte otomobil sürücü S.A. yol verme nedeniyle tartıştı. Motokuryenin sağ çekmesini isteyen S.A., iddiaya göre otomobilinden inerek C.'yi darbetti. Mahmut C.'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, S.A.'nın otomobilinden inerek motokuryenin üzerine doğru koştuğu ve boğazını sıktığı anlar yer aldı.

Motokuryeye 11 bin TL ceza

C.'nin darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine kendisini polis olarak tanıtan ancak fahri müfettiş olduğu öğrenilen S.A., iddiaya göre tutanak düzenleyip Mahmut C.’ye 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 11 bin 629 TL ceza uygulattı. C. ise S.A. hakkında kendisine küfrettiği ve boğazını sıktığı iddiasıyla şikayette bulundu. Savcılık soruşturmasında ifadesi alınan S.A. suçlamayı kabul etmediğini, motokuryenin küfredip, kendisini huzursuz ettiğini ileri sürdü. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

"Koşarak geldi, boğazıma sarıldı"

4 yıldır aktif olarak kuryelik yaptığını belirten Mahmut C., "7 Şubat'ta 12.30 civarlarında işe gidiyordum. Etimesgut'ta sol şeritteyken bu araç bana korna basmaya başladı, arkamdan beni sıkıştırdı. Ben sağ şeride kaçayım derken, motorumun elcik tarafı aynasına çarptı. Aynasına çarpınca o da küfrederek 'Senin süreceğin motorun' gibisinden bir şey söyledi. Ben de 'Nasıl konuşuyorsun ağabey, temiz konuşsana sen' derken, 'Çek sağa polis' demeye başladı. Çektim sağa; ehliyetimi istedi. Kimliğini gösterince ben de verdim ehliyetimi. Ondan sonra arabasına binerek küfürler etti. Küfürler ederek uzaklaşmaya başladı. İleride trafikte ben de 'Sen polissin diye bana küfredemezsin. Ben senden şikayetçi olacağım' dedim. 'Olmazsan senin sülaleni' diye küfretmeye başladı. Küfredince ben de 'Çek sağa polis çağıracağım' dedim. Ondan sonra tekrar küfrederek emniyet şeridinin olduğu yerde 'Sağa çek' dedi. Ondan sonra koşarak geldi, direkt boğazıma sarıldı" dedi.

"Arkamdan ceza gönderdi"

C., S.A. boğazını sıktıktan sonra polis çağırarak şikayetçi olduğunu belirterek, "Şikayetçi olduktan sonra benim arkamdan ceza gönderdi” diye konuştu. S.A.’nın boğazına sarılmasının doğru olmadığını söyleyen Mahmut C., “Darp raporu aldım, görüntüyü de sundum ama şikayetten hiçbir şey çıkmadı” diye konuştu. 

DHA

Etiketler ankara trafik fahri müfettiş motokurye
