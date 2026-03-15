Kıskançlık krizi kanlı bitti! Bıçakla kapıya dayanan genç kadın dehşet saçtı
Samsun'un Atakum ilçesinde 26 yaşındaki E.E., eski sevgilisinin kız arkadaşını bıçakla yüzünden yaraladı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki K.N.Y. ile erkek arkadaşı U.C.İ. (24) evde oturduğu sırada alt katta oturan E.E. kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte E.E., elindeki bıçakla K.N.Y.’ye saldırdı.
Yüzünden yaraladı, kolundan ısırıldı
Yaşanan arbede sırasında saldırgan E.E., genç kadını bıçakla yüzünden yaraladı. Kendini savunmaya çalışan K.N.Y. ise saldırganı kolundan ısırarak durdurmaya çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.N.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
E.E.’nin U.C.İ.’nin eski kız arkadaşı olduğu, bu nedenle K.N.Y. ile aralarında husumet bulunduğu bildirildi.
DHA
