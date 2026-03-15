Savaşta 16. gün: ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündem oldu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 16'ncı güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 16'ncı gününde devam ediyor. ABD ordusundan, İran’a gerçekleştirilen saldırılar ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı hedef alan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyor. ABD kuvvetlerinin saldırıları öngörülemez, dinamik ve belirleyici olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu. Yayınlanan görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların askeri üsler ile uçak gemilerinden havalandığı ve rejimine ait çok sayıda hedefin hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.

İran'da fabrikaya füze saldırısı: En az 15 ölü

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.

İran’ın İsfahan kenti, daha önce de ABD ve İsrail’in çok sayıda saldırısına hedef olmuştu. Saldırılarda, rejime ait askeri hedeflerin yanı sıra, İran’a ait tarihi yapılar ile yabancı ülkelere ait diplomatik misyonlar da zarar görmüştü.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı: En az 2 kişi yaralandı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran’dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken, halka sığınaklara girme çağrısında bulunuldu. IDF, füze tehditlerinin önlenmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Magen David Adom ambulans servisi ise, İsrail'in merkezindeki Holon kentinde en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 80'li yaşlarında bir erkeğin cam kırıklarından kaynaklanan kesikler nedeniyle, 80'li yaşlarında bir kadının ise duman zehirlenmesi belirtileri nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail basını, çok sayıda kişinin de saldırılar nedeniyle yaşanan paniğin ardından şok tedavisi gördüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok bölgede sirenlerin çaldığı, önlenemeyen bazı füzelerin ise yerleşim bölgelerine isabet ederek yangınlara yol açtığı görüldü.

"İsrail'in füze stoku kritik derecede azaldı"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD merkezli haber sitesi Semafor dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD’li hükümet yetkililerine dayandırılan haberde, İsrail’in bu hafta ABD'ye füze savunma stokunun kritik derecede azaldığını bildirdiği ifade edildi. ABD’nin bu durumu önceden öngördüğünü kaydeden bir yetkili, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi. Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" açıklamasında bulundu. Söz konusu yetkili, İsrail'in önleyici savunma füzesi stokunu artırmak için "çözümler ürettiğini" söyledi. ABD'nin kendi savunma sistemlerinden bazılarını İsrail ile paylaşıp paylaşmayacağının belirsiz olduğu aktarılan haberde, İran'ın misket bombası kullanmasının İsrail’in önleyici savunma füzesi stokunun azalmasını hızlandırabileceği hatırlatıldı. İsrail basını ise, habere konu iddiaların resmi kanallar tarafından doğrulanmadığına dikkat çekti.

