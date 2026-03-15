İsrail, Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor: Can kaybı 800'ü aştı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 9'a ulaştığı bildirildi.
Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunu açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 826’ya ulaştığı duyuruldu. Yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi.
Yaşamını yitirenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu belirtilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı aktarıldı.
DHA
