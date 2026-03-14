Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın son isteği ortaya çıktı

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli entelektüel değerlerden, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı, ülkemizi yasa boğdu. Usta ismin hastanedeki son anlarını ve veda sürecini paylaşan Fatih Altaylı usta tarihçinin son isteğini de duyurdu.

Türkiye'nin tarihçilik ekolünde derin izler bırakan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kaybı, sevenlerini derinden sarstı.

Gazeteci Fatih Altaylı, usta tarihçiyle hastanede geçirdiği son dakikaları paylaşırken, Ortaylı’nın entelektüel kişiliğinin yanı sıra neşeli ve nüktedan yanına da vurgu yaptı.

Hastanede Bir "Dedikodu" ve "Hüzün" Seansı

HalkTV ekranlarında Serhan Asker’in programında duygularını ifade etmekte zorlanan Altaylı, Ortaylı ile hastanedeki son görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Pazartesi günü gittik, çok neşeliydi. Dedikoduya bayılırdı, biraz dedikodu yaptık, biraz eski günlerden konuştuk. Sanki içime doğmuş gibi sohbeti kaydettim."

Hastanede iyileşme belirtileri gösterdiği anların ardından yaşanan ani kötüleşme, sevenleri için büyük bir şok oldu.

Altaylı, "İlber'in olmadığı bir sabaha uyanmak çok zordu" diyerek usta tarihçinin boşluğunun doldurulamaz olduğunu ifade etti.

"Pazar Günü Cenaze Mi Olur?" Hassasiyeti

İlber Ortaylı'nın cenaze programının neden pazartesi gününe planlandığına dair soruya Altaylı'dan gelen cevap, hocanın toplumsal hayata dair titizliğini de ortaya koydu: "İlber, 'Kardeşim, millet pazar günü ailesiyle geçiriyor. Cenaze mi olur pazar günü?' derdi. O yüzden tören pazartesiye bırakıldı."

Tören Programı Belli Oldu

Türkiye'nin tarih dâhisi İlber Ortaylı için veda vakti:

Anma Töreni: 16 Mart Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi'nde.

Cenaze Töreni: Aynı gün ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, caminin haziresine defnedilecek.