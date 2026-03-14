  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yanlış tedavi davasında karar çıktı: Hem doktorluktan men edildi hem de para cezasına çaprtırıldı

Güncelleme:

İstanbul'da KOAH hastası R.M.’ın tedavi sürecinde yaşanan ihmal iddialarıyla ilgili açılan davada mahkeme, doktor hakkında hem para cezasına hem de geçici meslekten men kararına hükmetti. Adli Tıp Kurumu raporu, doktorun tıp kurallarına aykırı hareket ettiğini belgeledi.

İstanbul'da 2017 yılında özel bir hastanede yaşanan ve KOAH hastası R.M.'nin ölümüyle sonuçlanan tıbbi ihmal davası sonuçlandı. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, doktor Y.K.’nın hastadaki kanserli ur bulgularını göz ardı ederek uyguladığı "rezektör balon tedavisi"nin, hastanın durumunu kötüleştirdiği iddia edilmişti.

Adli Tıp Raporu İhmali Belgeledi

İstanbul Anadolu 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor belirleyici oldu. Raporda şu çarpıcı detaylara yer verildi:

 Sanık doktorun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı ve kusurlu olduğu vurgulandı.

Radyoloji raporlarında yer alan kanser bulgularının dikkate alınmadan müdahale edildiği tespit edildi.

Hastanın ölüm nedeninin akciğer kanseri ile birlikte gelişen enfeksiyon ve komplikasyonlar olduğu belirtildi.

"Yapılmaması Gereken Müdahale Yapıldı"

Hayatını kaybeden R.M.'nin oğlu M.M., duruşmada yaptığı açıklamada, "Kanser durumu gözetilerek yapılmaması gereken bir tıbbi müdahale yapıldı" diyerek şikayetlerinin devam ettiğini vurguladı. Sanık avukatı ise kanser teşhisinin operasyon sonrası konulduğunu savunarak beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, doktor Y.K.'yı "taksirle yaralama" suçundan 18 bin TL adli para cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanığın hekimlik mesleğine ilişkin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığına kanaat getirilerek, 6 ay süreyle mesleğini icra etmekten men edilmesine karar verildi. Tarafların karara karşı istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.

DHA

Etiketler yanlış tedavi adli tıp kurumu koah hastası meslekten men ihmal karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi! İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı!