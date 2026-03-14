Yanlış tedavi davasında karar çıktı: Hem doktorluktan men edildi hem de para cezasına çaprtırıldı

İstanbul'da KOAH hastası R.M.’ın tedavi sürecinde yaşanan ihmal iddialarıyla ilgili açılan davada mahkeme, doktor hakkında hem para cezasına hem de geçici meslekten men kararına hükmetti. Adli Tıp Kurumu raporu, doktorun tıp kurallarına aykırı hareket ettiğini belgeledi.

İstanbul'da 2017 yılında özel bir hastanede yaşanan ve KOAH hastası R.M.'nin ölümüyle sonuçlanan tıbbi ihmal davası sonuçlandı. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, doktor Y.K.’nın hastadaki kanserli ur bulgularını göz ardı ederek uyguladığı "rezektör balon tedavisi"nin, hastanın durumunu kötüleştirdiği iddia edilmişti.

Adli Tıp Raporu İhmali Belgeledi

İstanbul Anadolu 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor belirleyici oldu. Raporda şu çarpıcı detaylara yer verildi:

Sanık doktorun uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı ve kusurlu olduğu vurgulandı.

Radyoloji raporlarında yer alan kanser bulgularının dikkate alınmadan müdahale edildiği tespit edildi.

Hastanın ölüm nedeninin akciğer kanseri ile birlikte gelişen enfeksiyon ve komplikasyonlar olduğu belirtildi.

"Yapılmaması Gereken Müdahale Yapıldı"

Hayatını kaybeden R.M.'nin oğlu M.M., duruşmada yaptığı açıklamada, "Kanser durumu gözetilerek yapılmaması gereken bir tıbbi müdahale yapıldı" diyerek şikayetlerinin devam ettiğini vurguladı. Sanık avukatı ise kanser teşhisinin operasyon sonrası konulduğunu savunarak beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, doktor Y.K.'yı "taksirle yaralama" suçundan 18 bin TL adli para cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanığın hekimlik mesleğine ilişkin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığına kanaat getirilerek, 6 ay süreyle mesleğini icra etmekten men edilmesine karar verildi. Tarafların karara karşı istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.

