  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  İktidarın küçük ortağı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü verdi

Mustafa Destici, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü verdi

Güncelleme:

BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığını desteklediklerini belirterek mevcut ekonomik şartlarda emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Erken seçim tartışmalarına "olmamalı" yanıtını veren Destici, Anayasa değişikliği istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı iftar programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullar ve bölgesel risklere dikkat çeken Destici, mevcut iktidar yapısının "tecrübe ve istikrar" unsurlarıyla devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

"Cumhurbaşkanımızın Adaylığını Destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar adaylığı konusundaki yasal sürece değinen Destici, "Biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Savaş haleleri ve bölgesel şartlar göz önüne alındığında, Türkiye'nin bu tecrübeyle yola devam etmesini doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı. Destici, erken seçime karşı olduklarını belirterek, seçimlerin normal takvimi olan 2028 yılı başında yapılabileceğini hatırlattı.

Emekliler İçin "Adalet Terazisi" Çağrısı

Emekli maaşlarındaki alım gücü kaybına dikkat çeken BBP lideri, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki makasın açıldığını belirtti. Destici, çözüm önerilerini şu başlıklarla sıraladı:

Maaş Dengelemesi: Emekli maaşlarının en az 30 bin lira seviyesine çekilmesi gerektiğini savundu.
Bayram İkramiyesi: Enflasyon verileri baz alınarak ikramiyelerin 10 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.
Adalet Vurgusu: "Memura ve işçiye kaynak bulunduysa, emekliye de bulunmalı. Adalet terazisi şaşarsa sistemin tamamı bozulur" diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok" dedi.

 

 

DHA

Etiketler bbp Mustafa Destici Cumhurbaşkanlığı seçimi recep tayyip erdoğan destek seçim anayasa anayasa değişikliği terörsüz Türkiye emekli maaşları
