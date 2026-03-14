İran'dan 700 İHA'lık dev saldırı: ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan çatışma sürecinde ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 700’ü aşkın İHA ve yüzlerce füze kullanıldığını belirten İran yönetimi, toplam 60 stratejik hedefin vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana yürütülen operasyonların "bilançosunu" yayımladı. Açıklamada kullanılan rakamlar, bölgedeki askeri hareketliliğin yoğunluğunu açıkça ortaya koyuyor.

Operasyonun Çarpıcı Verileri: İran ordusunun resmi açıklamasında paylaşılan veriler şu şekilde:

Hedef Alınan Noktalar: ABD ve İsrail'e ait 500 farklı askeri nokta.

Stratejik Hedefler: Toplam 60 stratejik hedef başarıyla vuruldu.

Kullanılan Teçhizat: 700'den fazla İHA (İnsansız Hava Aracı) ve yüzlerce füze.

Teknik Detaylar Gizli Tutuluyor

IRGC tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, operasyonlarda kullanılan İHA modellerine, füzelerin menzil ve teknik kapasitelerine veya hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına dair herhangi bir detaya yer verilmemesi dikkat çekti. İran basını, bu açıklamayı savaşın ilk gününden bu yana icra edilen askeri adımların bir özeti olarak servis etti.

Bölgede Tansiyon Zirvede

ABD ve İsrail cephesinden bu rakamlara ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak 500 askeri noktanın hedef alındığı iddiası, Orta Doğu'daki çatışmaların çapının bölgesel bir savaşa evrildiğine dair endişeleri körükledi. Trump yönetiminin Hark Adası operasyonu ile eş zamanlı gelen bu veriler, tarafların güç gösterisinin her geçen saat daha da sertleştiğini gösteriyor.

DHA