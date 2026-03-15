İran'dan dünyayı sarsacak Epstein iddiası: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor''

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Laricani, Epstein şebekesinin İran’ı hedef alan büyük bir provokasyon hazırlığında olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Laricani, "Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktu" ifadelerini kullandı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki 30 Ocak'ta yayımlanan belgeler dünyanın gündemine oturmuştu.

