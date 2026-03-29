İstanbul'da kahreden olay: Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe'de, 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, 2 yaşındaki Arya'nın bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. (16) yönetimindeki motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Ö.'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Ö. yaralandı. Ağır yaralanan Ö., çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

DHA