Halk otobüsü taciz iddiasıyla karıştı

Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu.