Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor

Uganda'da kayda geçen görüntüler halkın bir kısmının yoksullukla mücadele ederken diğer bir kesiminin ise nasıl şatafat ve zenginlik içinde yaşadığını gösterdi. Elit liseden bazı Ugandalı mezunların okul balosuna gelirken çekilmiş videosu internette tepkilere yol açtı.