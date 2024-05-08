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Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor

Uganda'da öğrencilerin lüks yaşamını gözler önüne seren görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor - Resim: 1
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Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor - Resim: 2

Afrika ülkesi Uganda'da, öğrencilerin okul balosunda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Lüks araçlar ve helikopterle baloya katılan öğrencilerin lüks yaşamı dikkat çekti. 

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Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor - Resim: 3

Uganda'nın kişi başına düşen Gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 964 dolar olması ve nüfusun yalnızca %8'inin evinde su tesisatının bulunması ülkedeki gelir eşitsizliğini göstermeye yetti de arttı.

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Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor - Resim: 4

Uganda'da kayda geçen görüntüler halkın bir kısmının yoksullukla mücadele ederken diğer bir kesiminin ise nasıl şatafat ve zenginlik içinde yaşadığını gösterdi. Elit liseden bazı Ugandalı mezunların okul balosuna gelirken çekilmiş videosu internette tepkilere yol açtı.

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