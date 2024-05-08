Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor
Uganda'da öğrencilerin lüks yaşamını gözler önüne seren görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Afrika ülkesi Uganda'da, öğrencilerin okul balosunda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Lüks araçlar ve helikopterle baloya katılan öğrencilerin lüks yaşamı dikkat çekti.
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Uganda'nın kişi başına düşen Gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 964 dolar olması ve nüfusun yalnızca %8'inin evinde su tesisatının bulunması ülkedeki gelir eşitsizliğini göstermeye yetti de arttı.
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Uganda'da kayda geçen görüntüler halkın bir kısmının yoksullukla mücadele ederken diğer bir kesiminin ise nasıl şatafat ve zenginlik içinde yaşadığını gösterdi. Elit liseden bazı Ugandalı mezunların okul balosuna gelirken çekilmiş videosu internette tepkilere yol açtı.
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