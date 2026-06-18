Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran'da açılıyor. Marmaray ve 4 farklı raylı sisteme entegre olan projeyle Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat 30 dakikaya inecek.
İstanbul’un raylı sistem altyapısında stratejik bir öneme sahip olan ve şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak dev ulaşım projesinde sona gelindi.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek resmi törenin ardından yolcu kabulüne başlayacağını duyurdu.
İstanbul’un raylı sistem altyapısında stratejik bir öneme sahip olan ve şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak dev ulaşım projesinde sona gelindi.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek resmi törenin ardından yolcu kabulüne başlayacağını duyurdu.