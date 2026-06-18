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  4. İstanbul'un 2 yakasını 30 dakikada birbirine bağlayacak yeni metro hattı açılıyor

Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran'da açılıyor. Marmaray ve 4 farklı raylı sisteme entegre olan projeyle Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat 30 dakikaya inecek.

Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek - Resim: 1

İstanbul’un raylı sistem altyapısında stratejik bir öneme sahip olan ve şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak dev ulaşım projesinde sona gelindi. 

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Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek - Resim: 2

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek resmi törenin ardından yolcu kabulüne başlayacağını duyurdu. 

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Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek - Resim: 3

İstanbul’un raylı sistem altyapısında stratejik bir öneme sahip olan ve şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak dev ulaşım projesinde sona gelindi. 

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Halkalı-Arnavutköy metrosu 19 Haziran'da açılıyor: Havalimanı ulaşımı 30 dakikaya düşecek - Resim: 4

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek resmi törenin ardından yolcu kabulüne başlayacağını duyurdu. 

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