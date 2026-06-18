Ukrayna'dan Moskova'ya 2 yılın en büyük İHA saldırısı: Petrol rafinerisi vuruldu, 16 kişi yaralandı

Ukrayna, son iki yılın en büyük hava harekatıyla Moskova'ya 190'ı aşkın İHA ile saldırdı. Moskova Petrol Rafinerisi'nin vurulduğu saldırılarda, Jukovskiy ve Kotelniki gibi bölgelerde binalar hasar gördü. Rus yetkililer Sobyanin ve Vorobyov'un resmi açıklamalarına göre olaylarda 2'si çocuk 16 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim, Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ve son iki yılın en büyük insansız hava aracı (İHA) harekatı olarak kayıtlara geçen saldırıyla yeni bir boyuta taşındı.

En az 194 İHA'nın kullanıldığı geniş çaplı operasyonda stratejik öneme sahip Moskova Petrol Rafinerisi (MNPZ) doğrudan hedef alınırken, başkent ve çevresindeki sivil yerleşim alanlarında da maddi hasar ve yaralanmalar meydana geldi.

Stratejik Hedefler ve Moskova Merkezindeki Durum

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in sürece ilişkin yaptığı resmi bilgilendirmelere göre, başkenti hedef alan saldırının detayları şu şekilde gelişti:

Rus hava savunma sistemleri, başkente yaklaşan yaklaşık 180 İHA'yı havada imha etmeyi başardı. Ancak savunma ağını aşan birkaç İHA, Moskova Petrol Rafinerisi'ne (MNPZ) isabet ederek hasara yol açtı. Rafineri, bir önceki gün de benzer saldırıların hedefi olmuştu.

Düşürülen İHA'ların enkaz parçaları bir alışveriş merkezinin bulunduğu alana düşerek çevredeki bir binada hafif çaplı maddi hasar yarattı. Sobyanin, bu bölgede can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, acil durum ekiplerinin enkaz noktalarında görev başında olduğunu bildirdi.

Moskova Bölgesinde Bilanço: 2'si Çocuk 16 Yaralı

Saldırının Moskova kent merkezinin dışındaki geniş bölgeye etkilerine dair açıklamalar ise Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'dan geldi. Vorobyov'un aktardığı resmi hasar ve yaralı bilançosu şöyle:

Jukovskiy kentinde bir İHA'nın çok katlı bir apartmana isabet etmesi üzerine bina sakinleri güvenlik amacıyla hızla tahliye edildi.

Lyubertsi kentindeki bir spor salonu ile sanayi tesisinde maddi hasar meydana gelirken, Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Moskova genelindeki İHA saldırıları sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplam 16 sivil yaralandı. Yaralılara tıbbi müdahalelerin sürdüğü açıklandı.

DHA / İHA