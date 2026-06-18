Canlı yayında dikkat çeken iddia: 6 Belediye Başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçmesi beklenen 6 belediye başkanını açıkladı. Kulis bilgilerine göre; Ankara'nın Gölbaşı, Haymana, Nallıhan ve Kalecik ilçelerinin yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

Türkiye'nin yerel siyaset arenasında, muhalefet partilerinden AK Parti'ye yönelik yeni katılım dalgasına ilişkin önemli kulis bilgileri gündeme yansıdı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Medya Kritik" programında yaptığı açıklamalarda, Ankara'nın 4 ilçesindeki belediye başkanları ile Nevşehir ve Kilis belediye başkanlarının yakın zamanda AK Parti saflarına katılacağını iddia etti.

AK Parti'ye Geçeceği İddia Edilen 6 Belediye Başkanı

Fatih Atik'in paylaştığı kulis bilgilerine ve sahadaki son siyasi temaslara göre, AK Parti'ye katılması beklenen isimler ve bölgeler şu şekilde sıralanıyor:

Ankara'nın 4 İlçesi

Atik'in iddialarına göre; Ankara'da Gölbaşı, Haymana, Nallıhan ve Kalecik belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi bekleniyor. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından ziyaret edilmesi ve bu ziyarete AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan'ın da eşlik etmesi, geçiş iddialarını güçlendiren kritik bir temas olarak değerlendirildi.

Nevşehir ve Kilis Belediyeleri

Geçmişte AK Parti forması da giyen mevcut İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile yakın zamanda CHP'den istifa ettiğini duyuran Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de iktidar partisine katılacağı ifade edildi.

Ankara İçin Dikkat Çeken Tahmin

Fatih Atik, başkentteki genel tabloya dair ise "Ankara'da Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut CHP'de kalır. Bunun dışındaki belediye başkanlarının hepsi AK Parti'ye geçebilir" şeklinde dikkat çekici bir tahminde bulundu.