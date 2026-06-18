Oyuncu Ece İrtem'in vefatında yeni gelişme: Eğlence mekanı .alışanının ifadesi ortaya çıktı
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili Show TV'deki 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında yeni bir iddia gündeme geldi. İrtem'in ölümünden bir gün önce gittiği mekanın çalışanının, genç oyuncunun annesinden gizlice alkol aldığına dair ifadeleri sosyal medyada yankı buldu.
Sanat dünyasını yasa boğan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem'in ani vefatının ardından, olayın nedenlerine ilişkin tartışmalar ve iddialar magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Sosyal medyada dolaşıma giren asılsız bilgilerin ardından, bu kez Show TV ekranlarında yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında merhumenin vefatından bir gün önce gittiği iddia edilen eğlence mekanındaki bir çalışanın sözleri paylaşıldı.
Sürecin başlarında, anne Nuriye İrtem’in emniyette verdiği iddia edilen; 'Kızımı antidepresan ve alkol aldıktan sonra yatırdım, sabah ağzından kötü sıvı geliyordu' şeklindeki beyanların tamamen sahte olduğu ve gerçeği yansıtmadığı daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.
"Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, Ece İrtem'i vefatından bir gün önce saat 19.30 sıralarında çalıştığı eğlence mekanında gördüğünü iddia eden bir personelin sözlerine yer verildi.