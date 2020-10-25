Harput Kalesi'ndeki kazılarda 7 yılda 110 bin obje bulundu
Elazığ'daki Harput Kalesi'nde 7 yıldır süren kazı çalışmalarında 110 binden fazla tarihi obje bulduklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Koronavirüs salgını nedeniyle arkeolojik kazı yapılmadı. Ancak sahada diğer faaliyetlerimizi sürdürdük. Harput Kalesi'nde şimdiye kadar 110 binin üzerinde tarihi obje çıkardık" dedi. ...
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne 2018'de alınan ve Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ile Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran Harput'ta, kazı çalışmalarının birinci aşaması tamamlandı.
Harput Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü anlatan Kazı Başkanı, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Osmanlı Mahallesi ve Urartu sunağının restorasyon projesinin tamamlandığını söyledi.
'İNSAN YAŞAMINA AİT HER TÜRLÜ OBJEYE RASTLADIK' Harput Kalesi'nin askeri bir alan olması nedeniyle silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok sayıda eser bulduklarını anlatan Aytaç, "Koronavirüs dolayısıyla arkeolojik kazı yapılmadı. Ancak sahada diğer faaliyetlerimizi sürdürdük.