Harput Kalesi'ndeki kazılarda 7 yılda 110 bin obje bulundu

'İNSAN YAŞAMINA AİT HER TÜRLÜ OBJEYE RASTLADIK' Harput Kalesi'nin askeri bir alan olması nedeniyle silahlar, ok uçları, mancınık taşları, sapan taşları, askeri üniformalar, aparatlar gibi çok sayıda eser bulduklarını anlatan Aytaç, "Koronavirüs dolayısıyla arkeolojik kazı yapılmadı. Ancak sahada diğer faaliyetlerimizi sürdürdük.