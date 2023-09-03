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Hastanenin acil servisi suyla doldu

Samsun'da meydana gelen sel felaketinde özel bir hastanenin acil servisini su bastı.

Hastanenin acil servisi suyla doldu - Resim: 1

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi.

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Hastanenin acil servisi suyla doldu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu. 

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Hastanenin acil servisi suyla doldu - Resim: 3

Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı. 

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Hastanenin acil servisi suyla doldu - Resim: 4

Personel ekipler tarafından kurtarılırken hastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

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