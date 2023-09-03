Hastanenin acil servisi suyla doldu
Samsun'da meydana gelen sel felaketinde özel bir hastanenin acil servisini su bastı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Samsun'da hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu.
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Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı.
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Personel ekipler tarafından kurtarılırken hastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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