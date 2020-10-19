Hatay'daki yangın bölgesinde dikkat çeken yazı!

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.