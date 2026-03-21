Hatay'da çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Hatay Altınözü’nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin taşlı, sopalı ve silahlı kavgasına dönüştü. Mahalleyi savaş alanına çeviren kavgada 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, sokağa taşan bir şiddet sarmalına dönüştü. Komşu çocuklarının basit bir nedenden dolayı tartışıp durumu ailelerine anlatmasıyla başlayan gerginlik, kısa sürede kontrolden çıktı.
Sokak savaş alanına döndü
Sokaklar Savaş Alanına Döndü İki ailenin fertlerinin bir araya gelmesiyle başlayan sözlü tartışma; taş, sopa ve ateşli silahların kullanıldığı büyük bir kavgaya evrildi. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı kavgada, 1’i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Kavgada her iki taraftan toplam 22 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Jandarma mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı
Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.