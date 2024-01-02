Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, patlamanı anı da kayıt altına alındı.
Kaynak: AA
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan 367 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama akabinde yangın çıktığı yer alıyor.
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Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.
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Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği belirtildi.
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