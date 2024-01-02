  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü

Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, patlamanı anı da kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü - Resim: 1

Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan 367 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

1 / 22
Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü - Resim: 2

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama akabinde yangın çıktığı yer alıyor.

2 / 22
Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü - Resim: 3

Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

3 / 22
Havalimanında kabus! Yolu uçağı alev topuna döndü: 5 ölü - Resim: 4

Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği belirtildi.

4 / 22