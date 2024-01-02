Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor

KİLOSU 500 LİRA

Şap köyü Muhtarı ve tepme peyniri üreticisi olan Nevzat Kaplan ise, “Köyümüzdeki bu 400 yıllık gelenek olan tepme peyniri geleneği devam ediyor. Bizde bu geleneği dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik ve geleneği devam ettiriyoruz. Bu geleneği toprak altında tepme peyniri yaparak yaşatıyoruz. En az 6 ay toprak altında kalıyor. Bazen 5 yıl toprak altında kalan peynirlerimiz oluyor. Uzun yıllar boyunca bu peynir bozulmadan toprak altında kalabiliyor. Tepme peyniri için coğrafi tescil işaret başvuru yaptık. Onu da almayı planlıyoruz. Özel talep üzerine tepme peyniri de yapıyoruz. 6-7 ay toprak altında kaldıktan sonra testiyi toprak altından çıkarıp, peyniri teslim ediyoruz. Talep oldukça fazla, kilosu ise 400 ile 500 TL arasında satılıyor. Geçen yıl 21 testi tepme peyniri yaptık. Bu yıl ise 27 testi tepme peyniri yaptık” diye konuştu.