Her yıl 7 santim büyüyor: Sivas'ın dev ayaklı adamını görenler şaşıp kalıyor

İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı adeta alt üst oldu.