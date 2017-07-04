Herşey dahil otelde şoke eden olay

Yerli ve yabancı turistler için her şey dahilin anlamının ’biz para ödedik, geldik, burada her şeyi bedava yeriz, içeriz. Kural tanımayız’a dönüştüğünü belirten Seyfi Öksüz, şöyle dedi:



"Ultra her şey dahilde 24 saat, 7x24 hizmet. 24 saat boyunca misafirlerimiz ücretsiz yiyebilir, içebilir. Gece büfesi de var. Biz bir taraftan bazı olumsuz durumları önlemek için sistemi, konsepti genişletiyoruz. Yani misafirin dışarı çıkmasına gerek yok. Odasında bir şey yemesine gerek yok. Acıkan bir insan gecenin 3’ünde de restoranımızda yemek yiyebilir, içecek alabilir. Ancak bu bir alışkanlık oldu artık. Müşteri yediğini yiyor, yiyemediğini ise odasına çıkarıp biriktiriyor, giderken de toplayıp götürüyor."

