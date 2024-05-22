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CHP'li belediyeden emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi

CHP'li belediyeden emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi tarafından karşılanacak ikramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

İyi günde de zor günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Aydar, dayanışma mesajı verdi.

Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz ‘gerçekten ihtiyaç sahibi’ olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Diğer yandan tüm emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri seçimler öncesinde Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda iki kez verilmek üzere 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak.

 

Etiketler chp'li belediye emekliye bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi ikramiye
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