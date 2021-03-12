Hindistan'da can pazarı! Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı!
Hindistan'da bir leopar, tutulduğu vahşi yaşam bölgesinden kaçarak sokakta bulunan vatandaşlara saldırdı.
Olayda dört inşaat işçisi ve bir polis memuru yaralandı. Leopar, daha sonra bir eve girip evde bulunan kişilere saldırdı.
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Evde üç kişiyi yaralayan Leopar, son olarak girdiği harabe evde kıstırılarak kontrol altına alındı.
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Vahşi yaşam departman amiri Utttam Yadav, leoparı kaçtıktan sonra ekiplerin yakalamak için çalışmalara başladıklarını, dört kez yetkililer tarafından tespit edilen hayvanın her seferinde kaçmayı başardığını söyledi.
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Yadav, kaplanı arama ve yakalama çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan kişileri evden çıkmamaları için uyardıklarını söyledi.
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