Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti

Yıkımlardan etkilenen bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Zeytin makinem sokakta kaldı. Burada zeytin makinesini koyduğum yer vardı, kurtarmaya uğraştım ama olmadı. Yıkıldı gitti. Bahçe sevgimiz bitti artık, gelesim yok. Bağ evimiz küçücük bir kulübeydi; yatak, yorgan, sobasıyla. Tüm resmi işlemlerimizi yaptıktan sonra burayı kurduk. Üstelik mahkemeye çıktık, karar lehimize oldu. Ama şimdi çaresiz bekliyoruz. Tavuklar, koyunlar perişan. Hayvanlar bile korktu. Jandarma geldi, zabıta geldi ve ‘mahkeme kararını tanımıyoruz' dedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek istediğimiz çözüm. Yetkililerden tek isteğimiz karar çıkana kadar yıkımların durdurulmasıdır."

Bir hobi bahçesi sahibi de şunları söyledi: "Deprem bölgesi Bursa'da rüşvetle yükselen dikey mimari örneği beton yığınları yerine, muhtemel bir felakette evsiz kalacak insanların başını sokacak ve de kimseye zararı olmayan bağ evlerine savaş açtığı için Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve bağ evine göz diken kahraman bürokratlarını tebrik ediyoruz. Bu yıkımla birlikte tarihe kara leke olarak geçeceklerini hatırlatmakta yarar görüyoruz"