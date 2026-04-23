Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Rams Park'ta oynanacak dev randevuda Yasin Kol düdük çalacak.

Milyonların kilitlendiği, Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, şampiyonluk yarışının en kritik virajı olan 31. hafta atamalarını duyurdu.

Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan dev derbiyi Yasin Kol yönetecek. Şampiyonluk yolunda hata payı olmayan iki devin mücadelesinde Yasin Kol’un yardımcılıklarını ve VAR hakemlerini TFF önümüzdeki saatlerde netleştirecek. Kol'un bu zorlu atmosferdeki performansı, futbol kamuoyu tarafından şimdiden merak konusu oldu.

31. Haftada Kritik Randevular

Süper Lig'de heyecan 24 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Haftanın diğer önemli maçlarında ise Beşiktaş kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm profesyonel liglerde görev alacak hakem kadroları futbolseverlerin bilgisine sunuldu.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler