Evinin önünde duran marşına bile basmadığı aracına kilometrelerce uzaktan trafik cezası geldi
Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaş 3 yıldır yerinden kıpırdamayan ve kışlık odunluk olarak kullanılan 1976 model kamyonuna İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden "kaçak geçiş" yaptığına dair tebligatla neye uğradığını şaşırdı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Ç.'nın, evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak da kullandığı çekme belgeli kamyonuna FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL'lik trafik cezası kesildi.
1976 model kamyonunu son 1 yıldır evinin önünde odunluk olarak kullandığını ve 3 yıldır evine yakın bölgelerde yalnızca yerini değiştirmek amacıyla hareket ettirdiğini belirten Sinan Ç., aracına kesilen cezaya ait tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını ifade etti.
Tebligata ait ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Sinan Ç., cezaya itiraz edeceğini dile getirdi.