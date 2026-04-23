Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızışırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia geldi. Yavaş'ın seçim takvimi belli olmadan resmi bir adım atmaya sıcak bakmasa da anket sonuçlarına göre hareket edeceği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları, yerel yönetimlere yönelik operasyonların gölgesinde yeniden ısındı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel’in "İki forvetimiz var" diyerek işaret ettiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, adaylık konusunda "stratejik bekleyiş" moduna geçtiği iddia ediliyor.

Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in Mansur Yavaş’a yakın çevrelere dayandırdığı habere göre, Mansur Yavaş erken bir adaylık açıklamasının siyasi risklerini değerlendiriyor.

Yavaş’ın, "Seçim takvimi netleşmeden yeni bir aday açıklamak doğru değil. Karar, seçim sathı mailine girildiğinde verilmeli" görüşünde olduğu ifade ediliyor.

Ancak kulislerde konuşulan asıl çarpıcı iddia, Yavaş’ın adaylık için koyduğu "anket şartı". Gelen bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, seçim süreci başladığında kamuoyu araştırmalarında açık ara birinci çıkması durumunda, her türlü şart altında adaylık sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu yakın çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.

Yavaş’a yakın isimler, Yavaş’ın “Seçim takvimi belli olmadan yeni aday açıklamak doğru değil. Seçim tarihi belli olduğunda adaylık konusu konuşulur, karar verilir” dediğini aktardı.

Öte yandan Yavaş’ın seçim sathı mailine girildiğinde anketlerde birinci olduğu takdirde her şartta aday olma kararı aldığı öğrenildi.

