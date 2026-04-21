Ekrem İmamoğlu aday olamama durumunda kendi adayını Özgür Özel'e iletti!

Halen cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ettiği öne sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı bilgilere göre İmamoğlu, bu kararını CHP lideri Özgür Özel'e de iletti.

CHP içerisinde "mutlak butlan davası" ve adaylık tartışmaları gölgesinde sıcak günler yaşanıyor.

Tutukluluk hali devam eden Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevinde görüştüğü siyasi temsilcilere Cumhurbaşkanlığı adaylığı için net bir isim verdiği iddia edildi.

"Özgür Özel'e de Söyledim: Adayım Mansur Yavaş"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında kulisleri hareketlendiren haberi paylaştı. Atik, İmamoğlu'nun sadece farklı partilerden gelen isimlere değil, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de bu görüşünü açıkça ifade ettiğini belirtti. Atik’in iddiasına göre İmamoğlu; "Ben Özgür Özel'e de söyledim. CHP'nin adayı Mansur Yavaş olmalı, Mansur'u destekliyorum" diyerek tavrını netleştirdi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi en güçlü aday olarak öne çıkan ancak hukuki süreci nedeniyle engellerle karşılaşan İmamoğlu'nun, bayrağı Mansur Yavaş'a devretmek istediği konuşuluyor. Gazeteci Can Özçelik de bu bilgiyi teyit ederek; İmamoğlu'nun, Yavaş’ın adaylığı halinde tam destek vereceğini ve bu duruma kesinlikle karşı çıkmayacağını bildirdi.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adının ön plana çıktığı ve anketlerde yükseldiği görülürken, Mansur Yavaş’ın hiçbir zaman açıkça adaylık ilanı yapmaması bu iddiayı daha da kritik hale getiriyor.

İmamoğlu’nun bu hamlesiyle parti içinde bir kriz mi yaşanacağı, yoksa "Yavaş" ismi üzerinde mutabakat mı sağlanacağı merak konusu.