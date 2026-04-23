AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia

Türkiye gündemi, CHP’li belediyeler üzerinden yürüyen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla sarsılırken, eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Tayyar, operasyonların sadece muhalefetle sınırlı kalmayabileceğini, AK Parti ve MHP’li belediyeler için de dosyaların olgunlaştığını iddia etti.

TGRT Haber’de katıldığı programda gündemi değerlendiren Tayyar, kamuoyunda oluşan "sadece CHP'li belediyelerin üzerine gidiliyor" algısına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce işaret ettiği yaklaşık 30 soruşturma dosyasına vurgu yapan Tayyar, "Şu ana kadar işlem yapılmaması, yapılmayacağı anlamına gelmez. Bir-iki yerle ilgili operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.

Tayyar, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zincir marketlerden birinin yöneticisiyle karşılaştığımda bana bir şehirde, zannediyorum Antalya'ydı galiba, ruhsat almaya gittiklerinde kendilerinden belli aralıklarla rüşvet istendiğini söylemişti. Sonra bu soruşturmalar başlayınca yarım kalan bir iş yerinin bitmesi için tekrar gittiğinde yine bir ödeme talep edilince demiş ki 'Benim canımı çok sıkmayın, vallahi gider itirafçı olur, her şeyi anlatırım.' Bunun üzerine 'Paniklediler, para pul vermeden benin işlemimi hallettiler' diyor. Birçok yerde artık bunun sorun çözücü haline geldiğini görüyoruz."

Daha çok CHP'li belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının AK Partili ve MHP'li belediyelerde de görülebileceğine işaret eden Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Partili ve MHP'li belediyelerin üzerine gidilmediği kaygısı varsa geçen bir TV yayınında Adalet Bakanı'mızın bir ifadesi vardı, zannediyorum 30 civarında bir soruşturma dosyasından bahsetti. 'Şu ana kadar bu belediyelere bir işlem yapılmadıysa bu, yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki bazı dosyaların daha olgunlaşmadığından da söz edilebilir.' Mealen söylüyorum, böyle bir cümlesi vardı. Bu sözün arkasına baktığımızda birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu, bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum."

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla ivme kazanan süreçte, Şamil Tayyar'ın bu iddiaları yargının bir sonraki durağının neresi olacağı sorusunu akıllara getirdi.