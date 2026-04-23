  4. İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi!

İstanbul Üsküdar’da bir sitede anne ve babasıyla tartışan bir kişi her 2 ebeveynini de silahla vurduktan sonra intihar etti.

Olay, Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan Güzel Sefakent Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

