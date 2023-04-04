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Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı! Ölü ve Yaralılar var

Hollanda'nın güneyinde bir yolcu treni, yük treniyle çarpışması sonucu raydan çıktı. Yerel basında çıkan haberlere göre 30 kişi ağır yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı! Ölü ve Yaralılar var - Resim: 1

Kazanın ardından Lahey ile Amsterdam arasındaki bir köy olan Voorschoten kasabasına çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.

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Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı! Ölü ve Yaralılar var - Resim: 2

Hollanda Demiryolları (NS), trende 50 yolcunun bulunduğunu söyledi.

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Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı! Ölü ve Yaralılar var - Resim: 3

Çarpışma sonrası yolcu treninin ön taşıyıcısı raydan çıktı ve arka taşıyıcıda yangın başladı.

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Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı! Ölü ve Yaralılar var - Resim: 4

Kazanın ardından Leiden ile Lahey arasındaki tren seferleri iptal edildi.

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