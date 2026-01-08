HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC, altın fiyatı için yeni tahmini açıkladı. Banka, altın fiyatlarının 2026'nın ilk yarısında rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.
Ons altın, 2025'in son günlerinde 4 bin 550 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yatırımcılar, son günlerde dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarının yeniden rekor seviyelere yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.
Dünyanın önde gelen finans kuruluşları da yeni yıl itibariyle hedef fiyatlarını güncellemeye başladı. Son olarak İngiliz bankacılık devi HSBC, altın için yeni hedef verdi.
HSBC, bugün yayımladığı değerlendirmede jeopolitik riskler ve küresel borç seviyelerindeki artışın etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ilk yarısında ons başına 5.000 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre banka, yükseliş senaryosuna rağmen 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.600 dolardan 4.587 dolara indirdi.