  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mahkemeden Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar
Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan ve 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkemece dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan tutuklu bulunan diğer 105 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart'ta başlanacak.

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ‘ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ‘suçtan zarar görenler', 16 kişi ‘müşteki', 5 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve lideri olduğu belirtildi. İddianamede, İmamoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez ‘rüşvet', 7 kez ‘suç gelirlerinin aklanması', 2 kez ‘kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez ‘kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez ‘suç delillerini gizleme', ‘haberleşmenin engellenmesi', ‘kamu malına zarar verme', 47 kez ‘rüşvet alma', ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez ‘irtikap', 46 kez ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘çevrenin kasten kirletilmesi', ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', ‘Orman Kanunu'na muhalefet' ve ‘Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer sanıkların da çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor...
Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor...
Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı!
Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı!
Etiketler ekrem imamoğlu ibb silivri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekildi... Bu sefer daha başlamadan bitti! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekildi... Bu sefer daha başlamadan bitti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değiştirildi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değiştirildi! TBMM'de görülmemiş olay: Milletin vekili, kürsüye çıkıp açık açık otel reklamı yaptı! TBMM'de görülmemiş olay: Milletin vekili, kürsüye çıkıp açık açık otel reklamı yaptı! Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme
Tesla'nın merakla beklenen yeni modeli uzun menzille geldi: İşte satış fiyatı... Tesla'nın merakla beklenen yeni modeli uzun menzille geldi: İşte satış fiyatı... Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! TOKİ taksiti ödeyenler dikkat! 2026 yılı taksit artış oranları belli oldu TOKİ taksiti ödeyenler dikkat! 2026 yılı taksit artış oranları belli oldu Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı