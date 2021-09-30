Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaç meyve verdi

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, son yıllarda bölgedeki zeytin hasadını sembolik olarak "anıt zeytin ağacından" başlattıklarını söyledi. Özarı, "Ağacımız resmi olarak 1659 yaşında. Bu, Anıtlar Kurulu tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı ve kayıt altına alındı."Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, yaptığı karbon testinde ağacın 2019 yaşlarında olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta Hz. İsa ile yaşıt olduğunu söyleyenler de var. Rivayete göre, Hz. Meryem, Bergama'dan Efes'e giderken buradan geçiyor ve elindeki zeytin fidanını görmüş olduğunuz bu yere dikiyor. "Dünya var oldukça bu zeytin fidanı da yaşamını sürdürsün" diyor. Bunu ispatlatabilir miyim? Hayır ama bu halk arasında söylenegelmiş bir hikayedir. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'in çalışması ise bu hikayeyi destekliyor" diye konuştu.



