İki barajın kuruduğu İzmir'de su kesintileri için yeni karar

İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek.