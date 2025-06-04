İki çocuğun İstanbul Boğaz'ndaki deniz sefası yürekleri ağızlara getirdi

Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.