İki katlı bir bina, bir anda çöktü! Vatandaş ''uyardık ama dinlemediler'' diyerek isyan etti
İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta sabah saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Ortaköy’de yıllardır mahallelinin korkulu rüyası haline gelen iki katlı metruk bina, sonunda dayanamayarak kısmen çöktü. O anlarda sokakta kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, lüks bir otomobil enkazın altında kaldı.
İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir gürültüye uyandı. Uzun süredir boş olduğu ve güvenlik riski taşıdığı belirtilen iki katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü.
Saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, binanın caddeye bakan duvarı ve çatısından kopan parçalar, sokağa park edilmiş olan bir otomobilin üzerine yığıldı.
Şans eseri erken saatlerde sokağın boş olması bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada yeni bir çökme riski olup olmadığını kontrol ederken, belediye ekipleri de güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri ihmallere tepki gösterdi. Binanın tehlike saçtığını defalarca dile getirdiklerini belirten mahalle sakini Mehmet Fikret Gençaslan, "15 gün evveline kadar bu bina zaten yıkılacak gibiydi. Arkadaşlara 'buraya araba çekmeyin' dedik ama park yeri olmadığı için mecbur kalıyorlardı. Duvar zaten sarkmaya başlamıştı. Allah'tan içeride kimse yoktu, burası bir an önce tamamen yıkılsın," diyerek yetkililere seslendi.