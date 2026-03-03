İki katlı bir bina, bir anda çöktü! Vatandaş ''uyardık ama dinlemediler'' diyerek isyan etti

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir gürültüye uyandı. Uzun süredir boş olduğu ve güvenlik riski taşıdığı belirtilen iki katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü.