  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. UEFA, Arda Turan'ın İzmir talebini reddetti

UEFA, Arda Turan'ın İzmir talebini reddetti

UEFA, Arda Turan'ın İzmir talebini reddetti
Güncelleme:

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in UEFA Konferans Ligi’nde Lech Poznan ile oynanacak son 16 turu maçını Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynama talebine UEFA'dan ret cevabı geldi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’ndaki iç saha maçı için rotasını Türkiye’ye çevirmişti. Ancak UEFA, kulübün ve Arda Turan’ın bu talebine olumsuz yanıt verdi.

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaştan dolayı Avrupa kupalarındaki maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, rakibinin aynı ülke takımı olmasından dolayı iç saha maçını Göztepe'nin stadında oynamak istediğini ifade etmişti. A Milli Takım ve Galatasaray'da oynayan, ülkemizi yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil eden Arda Turan'ın talebine Göztepe yönetimi ve taraftarları olumlu karşılık vererek Ukrayna ekibini İzmir'e davet etmişti. Göztepeli taraftarlar, Süper Lig'de geçen cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçında Shakhtar Donetsk için, "Bizim evimiz, sizin eviniz" pankartı açmıştı. Ancak Konferans Ligi organizasyonunu düzenleyen UEFA, stat ve ülke değişikliği talebini kabul etmedi. İki takım arasında 19 Mart Perşembe günü Shakhtar Donetsk'in ev sahibi olacağı rövanş maçı Polonya'da Krakow'daki Henryk Reyman’s Stadı'nda oynanacak.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Etiketler Shakhtar Donetsk UEFA arda turan shakhtar donetsk UEFA Konferans Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
türkiye'dkei il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! türkiye'dkei il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Trump daha güçlü saldırının sinyalini vermişti: 16 ülke için ''derhal terk edin'' çağrısı! Trump daha güçlü saldırının sinyalini vermişti: 16 ülke için ''derhal terk edin'' çağrısı! Final beklenirken, yeni anlaşma geldi: Sevilen dizi ikinci kez dalya diyecek! Final beklenirken, yeni anlaşma geldi: Sevilen dizi ikinci kez dalya diyecek! Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Füzeler pompa düştü: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Füzeler pompa düştü: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı YSK milletvekili sayılarını belirledi: İşte il il yeni liste... YSK milletvekili sayılarını belirledi: İşte il il yeni liste...
Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Netanyahu'dan gündeme bomba gibi düşen ''atom bombası'' iddiası Netanyahu'dan gündeme bomba gibi düşen ''atom bombası'' iddiası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı Yol verme teröründe emsal ceza: Aracı bağlandı, ehliyetine el kondu, 180 bin TL de ceza kesildi! Yol verme teröründe emsal ceza: Aracı bağlandı, ehliyetine el kondu, 180 bin TL de ceza kesildi! TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda ''sıfır km araç'' seferberliği: Yüzlercesi geldi İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda ''sıfır km araç'' seferberliği: Yüzlercesi geldi Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı!