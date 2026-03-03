Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek verilerdeydi. 2026 yılının ikinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan "enflasyon farkı" maratonunda ilk 2 ayın verisi belli oldu
TÜİK, Şubat 2026 enflasyonunu %2,96 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için ilk iki aylık "enflasyon farkı" toplamda %7,95’e ulaştı. Kesin zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran verileri beklenirken; emekliler şimdiden %7,95'lik artışı garantiledi.
Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen memur ve emekliler için kritik bir eşik daha aşıldı. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları, Temmuz zammının temelini oluşturacak olan 6 aylık enflasyon farkının ikinci parçasını ortaya koydu.
İlk İki Ayın Bilançosu: %7,95
Ocak ayında gerçekleşen %4,84’lük (kümülatif hesaplamada kullanılan) artışın üzerine Şubat ayındaki %2,96'lık yükseliş de eklenince, Temmuz ayı zammı için iki aylık kümülatif enflasyon farkı %7,95 olarak hesaplandı. Bu rakam, Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın şimdiden bu seviyeyi garantilediği anlamına geliyor.
Zam Nasıl Belirlenecek?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
Mevcut Durum: %7,95 (Ocak + Şubat)
Beklenen Veriler: Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamları.
Haziran ayı verisinin 3 Temmuz 2026'da açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı net zam oranı resmiyet kazanacak.
Temmuz 2026 Maaş Zammı Süreci (Mevcut Durum)
|Veri Dönemi
|Aylık Enflasyon (%)
|Kümülatif Toplam (Fark)
|Ocak 2026
|%4,84
|%4,84
|Şubat 2026
|%2,96
|%7,95
|Mart - Haziran
|Bekleniyor
|Final Rakam 3 Temmuz'da
