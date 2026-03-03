İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada Tatlıses, voleybol antrenmanından gelen görüntüsüyle gündeme oturdu. Annesi Ayşegül Yıldız, 12 yaşındaki kızının boyunun 1.80'e ulaştığını "Beni geçti" notuyla duyurdu.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Elif Ada Tatlıses, voleybol sahasındaki performansı kadar fiziksel gelişimiyle de hayran bıraktı.
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın 2013 doğumlu kızları Elif Ada, sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başladı.
Kızının her anını takipçileriyle paylaşan Ayşegül Yıldız, bu kez voleybol antrenmanı sonrası çekilen bir kareyi hikayesine ekledi.
Yıldız, fotoğrafın üzerine düştüğü “Boy 1.80 :) 12 yaşında beni geçti...” notuyla Elif Ada’nın boyunun ne kadar uzadığını ilk kez açıkladı.
