Kızılcık Şerbeti’nde 200. Bölüm Hedefi: Final Değil, Yeni Sezon Geliyor!
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son günlerde kulislerde dolaşan "final" iddialarına son noktayı koydu. Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi dev isimlerin paylaştığı fenomen yapım sezon finali tarihini netleştirdi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Dört sezondur Cuma akşamlarının tartışmasız lideri olan Kızılcık Şerbeti, hakkında çıkan "final yapacak" söylentilerini boşa çıkardı.
Dizinin senaristi Melis Civelek’in geçtiğimiz yıl koyduğu "200. bölüm" hedefi doğrultusunda, kanal ve yapım ekibi 5. sezon için el sıkışmak üzere.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre jer şey planlandığı gibi giderse, dizi 29 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 138. bölümüyle sezon arası verecek.
Bu haber, dizinin kemik izleyici kitlesi tarafından sevinçle karşılanırken, gözler şimdiden gelecek sezonun yeni düğümlerine çevrildi.
