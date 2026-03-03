Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi'' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Konya’daki bir okulda ilahiden teneffüs zili yapılmasına gelen eleştiriler, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’nu kızdırdı. Beykoz Müftülüğü’nde vaize olarak görev yapan Likoğlu, eleştirenlere "Ulan bir tane cümleniz yok, kifayetsizler" derken kullandığı "lan", "ulan" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Celal Karatüre imzalı "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi sosyal medyada rekorlar kırarken, siyasetin de ana gündem maddesi oldu.

Bir okulda okul yönetimi tarafından okul hoparlörlerinden de çalınan ve öğrencilerin eşlik ettiği anlara dair sosyal medyada yayınlanan görüntülerle başlayan tartışmalar devam ederken eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun sosyal medya paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

"Ulan Bir Tane Cümleniz Yok!"

Konya'da bir okulda çalınan ilahiyi savunan Likoğlu, uygulamayı eleştirenlere yönelik kullandığı üslup ile tepkileri üzerine çekti.

Likoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Ulan bir tane cümleniz yok, lan çocukların havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili, kifayetsizler…”

Kamuoyundan "Vaize" Üslubuna Tepki

Likoğlu’nun kullandığı "Ulan" ve "Havlama" gibi ifadeler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Vatandaşlar, özellikle Ramazan ayı gibi hoşgörünün ön planda olması gereken bir dönemde, bir din görevlisinin kullandığı dili eleştirdi.

Tepkilere "kardeşler" diyerek yanıt verdi

Gelen tepkiler üzerine Likoğlu daha sonra "Kardeşler bu bir Twitter kullanma yöntemi. Olumsuzu yaymamak adına olumluyu alıntılayıp üzerine olumsuzu yayanlara doğru konuşmak. Bir taşla iki kuş" savunmasında bulundu.

 

 

