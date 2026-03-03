Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te!

  1. Anasayfa
Konya siyasetinde ve Ereğli sokaklarında heyecan yaratan bir son dakika gelişmesi yaşandı. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Ereğli'nin yıllardır beklediği "il olma" hayalini resmiyete dökmek için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifini sundu. Teklif kabul edilirse, Türkiye'nin il sayısı artarken Konya'nın haritası da değişecek.

Konya’nın en büyük ve stratejik öneme sahip ilçelerinden biri olan Ereğli, il olma yolunda resmi bir virajı daha döndü.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, bölge halkının uzun süredir dile getirdiği talebi Meclis gündemine taşıyarak, “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığına sundu.

Koçak’ın hazırladığı teklif sadece Ereğli’nin il olmasını değil, bölgedeki idari yapının tamamen yeniden düzenlenmesini öngörüyor.

Teklife göre, mevcut durumda Ereğli’ye bağlı olan büyük mahalleler Aziziye, Belkaya ve Zengen’in ilçe statüsüne yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu adımın, bölgedeki yerel hizmetlerin hızlanmasını ve ekonomik kalkınmanın artmasını sağlaması bekleniyor.

"Hayırlara Vesile Olsun"

Sosyal medya (X) hesabı üzerinden müjdeyi veren Milletvekili Koçak, "Konya’mızın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören yasama çalışmamızı sunduk. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Ereğli Neden İl Olmak İstiyor?

Nüfus Gücü: Yaklaşık 158 bin kişilik nüfusuyla birçok ilden daha büyük bir kapasiteye sahip.
Mesafe: Konya şehir merkezine 150 kilometre uzaklıkta olması, idari işlemlerin yerinde çözülmesi gerekliliğini doğuruyor.
Ekonomik Potansiyel: Tarım, hayvancılık ve sanayisiyle bölgenin çekim merkezi konumunda.

