İki ülke daha o koronavirüs aşısını askıya aldı
İsveç 30 yaş altı, Danimarka ise 18 yaş altı için Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.
İsveç ve Danimarka, Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kardiyovasküler (Kalp damar hastalığı) yan etkilerine dair raporların ardından genç yaş grupları için aşının kullanımını askıya aldı.
KALP KASI VE KALP ZARI İLTİHAPLANMASIİHA'da yer alan habere göre İsveç tarafından yapılan açıklamada, Moderna aşısına dair raporlarda aşılanmış gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışına işaret edilerek, 30 yaş altı kişilerde aşının kullanımının askıya alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu riskin çok düşük olduğu belirtildi.
DANİMARKA'DAN 18 YAŞ ALTI İÇİN KARARDanimarka tarafından yapılan açıklamada ise, "ihtiyatlılık ilkesine" göre 18 yaşın altındaki kişilere Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı alındığı belirtilerek, "Ön verilerde, Moderna ile aşı yapıldığında kalp kası iltihabı riskinin arttığına dair bir şüphe var" denildi.
VERİLERİ EMA'YA İLETECEKPfizer/BioNTech aşısını 12-17 yaş arası kişilerin aşılanması için ana seçenek olarak kullanan Danimarka, henüz yayınlanmamış bir İskandinav çalışmasından elde edilen verilere atıfta bulunarak, daha fazla değerlendirme için verilerin Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderileceğini aktardı. Nihai verilerin bir ay içinde çıkmasının beklendiği açıklandı.