İki ülke daha o koronavirüs aşısını askıya aldı

KALP KASI VE KALP ZARI İLTİHAPLANMASIİHA'da yer alan habere göre İsveç tarafından yapılan açıklamada, Moderna aşısına dair raporlarda aşılanmış gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışına işaret edilerek, 30 yaş altı kişilerde aşının kullanımının askıya alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu riskin çok düşük olduğu belirtildi.